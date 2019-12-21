KKTC’de Şehitler Haftası kapsamında Kıbrıs Şehitleri anıldı

25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla bugün Başkent Lefkoşa’da Şehitler Abidesi önü ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) ayrı ayrı düzenlenen törenlerde anıldı.

KKTC’de Şehitler, “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeni ile bugün başkent Lefkoşa’da Şehitler Abidesi önü ve Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenlerle anıldı. Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından son buldu.

Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Ertürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz;

21 Aralık 1963’ün 56.yılında sizi rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Bu topraklarda başı dik, onurlu bir toplum olarak yaşayabilmemiz için yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canınızı verdiniz.

Bu fedakarlığınız sayesinde bugün geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir geleceği öngörebiliyoruz.

Bugün geldiğimiz aşamada, Adamızda geçmiş acıların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

Bu dileğin gerçekleşebilmesi için elbette Atatürk’ün ’Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesinin ışığında yürüyeceğiz. Ancak geçmişin acılarından dersler de çıkararak geleceği kuracağız.

Bu düşüncelerle manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz;

Sizler Kıbrıs Türk halkının eşi görülmedik bir zülüm ve haksızlığa karşı verdiği var olma mücadelesinde canlarınızı feda ederek şahadet mertebesine eriştiniz.

Kahraman Kıbrıs Türk halkı, Mehmetçik ile beraber mübarek kanlarınızı dökerek vatanlaştırdığınız bu topraklar üzerinde huzur ve güven içerisinde özgürce yaşamanın ve kendi kendini yönetmenin erdemiyle aziz hatıranızı sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığındadır.

Yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkmış kahraman Türk ordusunun mensupları olarak, bizler de bu emsalsiz mücadeleden aldığımız güçle dün olduğu gibi bugün de kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Mücahit Kıbrıs Türk halkının, hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam etmekteyiz. Kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Bu anlamlı günde hepinizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Binbaşı Hakan Işık yaptı. Işık, Kıbrıs’ta 56 yıl önce Rumlar tarafından masum insanların katledildiğini belirterek, Kıbrıs Türk mücadele şehitlerini andı. Gelecek nesillerin geleceğe emin adımlarla yürümesi için geçmişini ve geçmişte verilen mücadelenin önemini bilmesinin önemli olduğunu belirten Işık, Kıbrıs milli mücadele tarihi, katliamlar ve bugüne kadar gelinen mücadeleleri anlattı. Işık, bugün her ailede geçmişin acı hatıralarının bulunduğunu belirterek, bir ailenin o yıllarda yaşadığı acı anılarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Rumlara karşı örnek bir direniş sergilediğini ve 11 yıl soykırıma ve saldırılarına direndiğini, 1974’ten sonra ise bugün özgür şekilde yaşıyorsa bunu şehitlere borçlu olduğunu belirten Işık, "Şehitlerimiz rahat uyuyunuz. Geçmişi asla unutmayacağız unutturmayacağız. Ne toprak ne özgürlük ne bayraktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törenin ardından Lefkoşa AKM’de de Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programı; öğrencilerin seslendirdiği türküler, belgesel gösterimi ve oratoryo ile son buldu.

Anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptı.

Bora, bugün, 56 yıl önce kanlı Noel olayını idrak ettiklerini ve düşündükçe irkildiklerini ifade ederek, yaşadıkları acıların, insanların feryatlarının hala kulaklarında olduğunu söyledi.

1963 Kanlı Noel’ini, Rumların saldırı ile katliamlarını, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları, 11 yıl boyunca verdiği mücadeleleri anlatan Bora, Rum saldırılarına karşı mücadele eden, topraklarını, Kıbrıs Türk halkını koruyan ve canını bu uğurda feda eden şehitleri rahmetle ve saygıyla andı.

Kıbrıs Türk halkının yıllarca acılara, saldırılara direndiğini vurgulayan Bora, bu acıları unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümenin önemine işaret etti.

Uluslararası camianın, Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalesinin önüne yıllarca engel koyduğunu, ancak 1974’te Türkiye’nin garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs’a barış getirdiğini ifade eden Bora, Kıbrıs Türk halkının devletini kurduğunu, devleti ve vatanı değişmez son durum olarak gördüklerini kaydetti ve Rumlar’ın geçen yıllarda yapılan tüm görüşmelerde uzlaşılamaz olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bora, gelinen son aşamada KKTC’nin tanıtılmasını istemelerinin hakları olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta KKTC’nin var olduğunu ve er geç tanınacağını kaydetti.

