KKTC’de sendikalar hükümetin ekonomi politikasını protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası, hükümetin ekonomi politikaları ile elektrik ve akaryakıt zamlarını protesto etmek amacıyla KKTC genelinde tam gün grev başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 3 büyük sendikanın örgütlü olduğu devlet kurumlarındaki çalışanlar kortej şeklinde hareket ederek KKTC Başbakanlık binası önüne yürüdü. Sendika üyeleri yanında getirdikleri ütü ile hükümetin elektrik zammını protesto etti. Ellerinde taşıdıkları pankartlarda “Zamları reddediyoruz’’ ifadeleri yer alan eylemciler, ayrıca 4 koalisyon hükümetinin iktidar olmadan önce söyledikleri sözleri pankartlarda belirtip hükümet üyelerinin iktidar olunca tam tersini yaptıklarını ve işçinin emekçinin hakkını yediklerini ileri sürerek halka daha duyarlı olmaya davet etti. Protestocular, sermayenin yanında durmaktan vazgeçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Burada üyelere seslenen sendika başkanları hükümeti iş yapmaya çağırdı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 4 partili koalisyon hükümetinin, genel başkanlarına seslendi ve hükümeti görev yapmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümete gelmeden önce kurulan cümlelerin, hükümete geldikten sonra değiştiğini söyleyerek, “Ülkede atılacak her adımda elçiliğe gidilecekse, hükümet koltuklarında oturmaya gerek yok” dedi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan ise, hükümetin sermaye ile kol kola girerek zam üstüne zam yaptığını ifade etti. Atan, başlatılan bu mücadelenin hükümete bir uyarı olduğunu, bundan sonra yapılacak her zammın karşısında daha da güçlü duracaklarını kaydetti.

