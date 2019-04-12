HABER

KKTC’de sendikalar hükümetin ekonomi politikasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası, hükümetin ekonomi politikaları ile elektrik ve akaryakıt zamlarını protesto etmek amacıyla KKTC genelinde tam gün grev başlattı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 3 büyük sendikanın örgütlü olduğu devlet kurumlarındaki çalışanlar kortej şeklinde hareket ederek KKTC Başbakanlık binası önüne yürüdü.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası, hükümetin ekonomi politikaları ile elektrik ve akaryakıt zamlarını protesto etmek amacıyla KKTC genelinde tam gün grev başlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 3 büyük sendikanın örgütlü olduğu devlet kurumlarındaki çalışanlar kortej şeklinde hareket ederek KKTC Başbakanlık binası önüne yürüdü. Sendika üyeleri yanında getirdikleri ütü ile hükümetin elektrik zammını protesto etti. Ellerinde taşıdıkları pankartlarda “Zamları reddediyoruz’’ ifadeleri yer alan eylemciler, ayrıca 4 koalisyon hükümetinin iktidar olmadan önce söyledikleri sözleri pankartlarda belirtip hükümet üyelerinin iktidar olunca tam tersini yaptıklarını ve işçinin emekçinin hakkını yediklerini ileri sürerek halka daha duyarlı olmaya davet etti. Protestocular, sermayenin yanında durmaktan vazgeçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Burada üyelere seslenen sendika başkanları hükümeti iş yapmaya çağırdı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 4 partili koalisyon hükümetinin, genel başkanlarına seslendi ve hükümeti görev yapmaya çağırdı.
Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hükümete gelmeden önce kurulan cümlelerin, hükümete geldikten sonra değiştiğini söyleyerek, “Ülkede atılacak her adımda elçiliğe gidilecekse, hükümet koltuklarında oturmaya gerek yok” dedi.
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Metin Atan ise, hükümetin sermaye ile kol kola girerek zam üstüne zam yaptığını ifade etti. Atan, başlatılan bu mücadelenin hükümete bir uyarı olduğunu, bundan sonra yapılacak her zammın karşısında daha da güçlü duracaklarını kaydetti.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Hindistan Büyükelçiliği’nde dondurma şovHindistan Büyükelçiliği’nde dondurma şov
İşten çıkartılınca eski iş yerinden hırsızlık yapmışİşten çıkartılınca eski iş yerinden hırsızlık yapmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.