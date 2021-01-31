KKTC’de şiddetli fırtına hasara yol açtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) dün akşam etkili olan şiddetli fırtına hasara neden oldu.

KKTC’de yaşanan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde ev ve ağıllar zarar gördü. Şiddetli fırtına sonucu ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, elektrik hatları koptu. Polis Basın Subaylığı tarafından aktarılan bilgiye göre, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 12 servi ağacı devrildi. Yola düşen ağaçlar itfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Güzelyurt ve Lefke Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Yenierenköy’de sağanak yağış ve şiddetli fırtına sonucu 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj ve 3 ev zarar gördü. Lefkoşa Türk Belediyesi ve diğer ilçelerde bulunan güvenlik ekipleri hasarın meydana geldiği bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

