KKTC'de şiddetli sağanak

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan sağanak, taşkınlara sebep oldu ve bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli sağanak sonucu bazı trafoların zarar görmesi kentte elektrik kesintilerine neden oldu.

