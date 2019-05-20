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KKTC’de silahlı saldırıda kullanılan kiralık araç bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

KKTC’de polis geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda kullanılan kiralık aracın bulunduğunu bildirdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde Eray Kenanoğlu, aracı içerisinde bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.

KKTC’de polis geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda kullanılan kiralık aracın bulunduğunu bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde Eray Kenanoğlu, aracı içerisinde bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Silahlı saldırının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Polis, Kenanoğlu’nun vurulması olayında kullanılan aracın bulunduğunu bildirdi. Polisin silahlı saldırı ile ilgili yürüttüğü soruşturmada, zanlı veya zanlıların KKTC’ye gelerek sahte kimlikle araç kiralayıp daha sonra kiralanan araçla Naci Talat Caddesi’nde Eray Kenanoğlu’na 14 el ateş açarak yine kiraladıkları araç ile kaçtıkları, kiralık aracı ise içinde sahte bir kimlik ile bir süpermarketin otoparkına bırakarak bir başka araç ile sırra kadem bastıkları ortaya çıktı.
Saldırıda kullanılan kiralık araçta bıraktıktan sahte kimliğin ise "Uğur Sağlık" isimli İstanbul nüfusuna kayıtlı şahsın bilgilerinin yer aldığı fotoğrafın ise şüphelilerden birine ait olduğu tespit edildi.
Girne’deki silahlı saldırıda bulunan kişilerin Erhan Biçer ile Serdar Palabıyık olduğu silahlı saldırıda kullandıkları ZNY 928 plakalı aracı ise olay yerine 1 km mesafedeki süpermarketin otoparkına bırakarak bir başka araç ile Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye çıkış yaptıkları öğrenildi.
14 el ateş açılması sonucu bacaklarından ve kasığından yaralanan Eray Kenanoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak diz kapağının parçalandığı ve bacağında ciddi tahribat olduğu tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

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