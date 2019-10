KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) siyasetçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları ülkede tepkiyle karşılanırken, bir çok siyasetçi harekata destek çıktı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Özersay, açıklamasına "1960'ta, 1964'te, 1967'de, 1974'te ve fiili müdahalede bulunamadığı zamanlardaysa Bereketçiler aracılığıyla bu ülkedeki varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda duran hangi ülkedir? Sadece güvenlik açısından değil, ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan yanımızda duran ülke hangisidir? En güçlü tarihi ve duygusal bağımız olan, milli maçlarında aynı heyecanı yaşadığımız, bir doğal afet olduğunda içimiz yanarak an be an gelişmeleri takip ettiğimiz, özetle acısını da heyecanını ve mutluluğunu da her olayda paylaştığımız ülke hangisidir?" sorularıyla başladı.