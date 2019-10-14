KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Özersay, açıklamasına "1960'ta, 1964'te, 1967'de, 1974'te ve fiili müdahalede bulunamadığı zamanlardaysa Bereketçiler aracılığıyla bu ülkedeki varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda duran hangi ülkedir? Sadece güvenlik açısından değil, ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan yanımızda duran ülke hangisidir? En güçlü tarihi ve duygusal bağımız olan, milli maçlarında aynı heyecanı yaşadığımız, bir doğal afet olduğunda içimiz yanarak an be an gelişmeleri takip ettiğimiz, özetle acısını da heyecanını ve mutluluğunu da her olayda paylaştığımız ülke hangisidir?" sorularıyla başladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil Kıbrıs müzakere süreçlerinde gelmiş geçmiş her cumhurbaşkanının dilinden düşürmediği kelimenin "güvenlik" olduğunu hatırlatan Özersay, "Peki şimdi kendi güvenliğiyle ilgili olarak terörist gruplara karşı giriştiği bu harekatta bizim her dönemde yanımızda duran stratejik ortağımız, müttefikimiz olan Türkiye'nin ve kardeşimiz olan Türk halkının yanında durmayacağız da ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın son açıklamalarının gerek dış ilişkiler gerekse ülke içindeki toplumsal huzur açısından son derece talihsiz olduğunun altını çizen Özersay, "Biz bu ülkenin ve halkın meclisinin güvenoyu almış hükümeti olarak teröre karşı mücadelesinde ve bu bölgedeki güvenlik risklerine karşı ortaya koyduğu kararlı tutumda Türkiye'nin yanındayız ve bundan sonra da yanında olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Barış Pınarı' başladığı gün görüşümü dile getirdim"

Demokrat Parti Eski Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü operasyonda Mehmetçik canı pahasına Türkiye'nin sınırlarını koruyup, insanlık adına mücadele ederken, KKTC'de Cumhurbaşkanı tarafından yapılan talihsiz bir açıklama sonrası ortamın gerildiğini üzülerek izlediğini söyledi.