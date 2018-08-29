HABER

KKTC'de suçüstü yakalandı, Rum için çalıştığını itiraf etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Rumlarla iş birliği yaptığı belirlenince takibe alınan Mehmet Besimoğlu, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliği fotoğraflarken yakalandı.

KKTC'de suçüstü yakalandı, Rum için çalıştığını itiraf etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Rumlarla iş birliği yaptığı belirlenince takibe alınan Mehmet Besimoğlu, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliği fotoğraflarken yakalandı. Fotoğrafları irtibat halinde olduğu Rum için çektiğini itiraf eden Besimoğlu, 'casusluk'tan tutuklandı.
KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi. Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerler ile birliğin fotoğrafları bulundu.
RUM İÇİN ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ
Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerinde Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu. Polis, el koyulan eşyalar üzerinden araştırma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Traktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attıTraktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attı
Gümüşhane'de örtü yangınıGümüşhane'de örtü yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes

Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar

Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Memleketi Ordu'ya izne gelen askerden annesini ağlatan sürpriz

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.