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KKTC’de tanksavar mayını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

KKTC’de bir bahçede bulunan tanksavar mayını korkuya neden oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentine bağlı Dikmen kasabası Selvi Sokak’ta bir evin bahçesinde savaştan kalma tanksavar mayını bulundu.

KKTC’de bir bahçede bulunan tanksavar mayını korkuya neden oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentine bağlı Dikmen kasabası Selvi Sokak’ta bir evin bahçesinde savaştan kalma tanksavar mayını bulundu. Bölgede hurdacılık yapan Ayhan Özlüses’in dikkati sonucu fark edilen geniş tahrip gücüne sahip kara mayını olan, tank ve zırhlı savaş araçlarını imha etmek için kullanılan patlayıcı bölgede korkuya neden oldu.
Ayhan Özlüses bölgede hurda toplamak için aynı zamanda akrabasının olduğu eve geldiğini, bahçede hurdaları toplarken tanksavar mayını fark ettiğini söyledi. 20 yıldır hurdacılık yaptığını belirten Özlüses, önceden de bu tür mayınla karşılaştığını ve hemen ilgili makamlara haber verdiğini ifade etti. Özlüses, tanksavar mayının 5 Aralık’ta etkili olan sağanak yağış sırasında bölgeye gelmiş olabileceğini ve burada bulunmasının çok tehlikeli olduğunu söyledi.
Tanksavar mayının bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik kordonuna alınırken, mayının bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir bölgede imha edilmesi bekleniyor. Polis, mayının bölgeye nasıl geldiği konusundaki incelemesine devam ediyor.

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