HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KKTC’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

KKTC’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

19.12.2020 13:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Partisi (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti güven oyu aldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti için güven oylaması gündemiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Partisi (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti güven oyu aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti için güven oylaması gündemiyle bugün olağanüstü toplandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 24 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret, 3 milletvekili çekimser oy verirken, 6 milletvekili de oylamaya katılmadı.
Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor. Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Günün 24 saati gülüyor, duruma kendisi de anlam veremiyor: Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışırGünün 24 saati gülüyor, duruma kendisi de anlam veremiyor: Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Gaziantep'te hastanedeki patlamada çok acı detay: Koronavirüsü yendi, patlamada hayatını kaybetti

Çok acı: Koronavirüsü yendi ama...

Nesli tükenme tehlikesi altında! Diyarbakır'da görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında! Diyarbakır'da görüldü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bursa'da sahte alkol faciası! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Sahte alkol faciası!

Günün 24 saati gülüyor, duruma kendisi de anlam veremiyor: Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır

Günün 24 saati gülüyor, duruma kendisi de anlam veremiyor: Saba Tümer ile bir araya gelsek ortalık karışır

Sapanca Gölü’nde korkutan görüntü

Sapanca Gölü’nde korkutan görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.