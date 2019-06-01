HABER

KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "KKTC için çalışacağız. En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında güven oylaması gündemiyle olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenlerin sayısının ret oyundan fazla olması nedeniyle UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.

- "Meclis'te çok önemli çalışmalarda bulunduk"

Başbakan Ersin Tatar oylamadan sonra yaptığı konuşmada, hükümete güvenoyu veren, vermeyen milletvekillerine teşekkür etti. Tatar, "Bu demokrasinin güzelliğidir. Bu yüce Meclis'te çok önemli çalışmalarda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Hükümetin, Kıbrıs konusunda, ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer konularda KKTC'ye hizmet için gece gündüz çalışacağını vurgulayan Tatar, bu çalışmaların başarılı olabilmesi için Meclis'te uyum içinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

Tatar, "En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesidir. Kararın memlekete hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun arifeye denk gelen 3 Haziran Pazartesi günkü birleşiminin 10 Haziran'a ertelenmesi kararı onaya sunuldu. Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesi kararı oy çokluğuyla alındı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Haziran'da saat 10.00'da toplanacak.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Jeotermal kokusuna karşı lavanta diktilerJeotermal kokusuna karşı lavanta diktiler
Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldıKoyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güven oyu KKTC Koalisyon UBP-HP

En Çok Okunan Haberler

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.