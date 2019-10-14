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KKTC'de UBP Parti Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 22:51 | Son Güncelleme

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar: - "UBP Parti Meclisi, Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türkünü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı'nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye'yi neredeyse Kıbrıs'ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı operasyonunu ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır" - "Kıbrıs Türk halkının özü ve sözü olan UBP Parti Meclisi, anavatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, operasyonun kısa sürede başarılı olarak belirlenen hedeflerine ulaşmasını temenni etmektedir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "UBP Parti Meclisi, Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türkünü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı'nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye'yi neredeyse Kıbrıs'ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı operasyonunu ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır." ifadesini kullandı.

UBP Parti Meclisi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların neden olduğu sıkıntıları ve tepkileri görüşmek üzere bu akşam olağanüstü toplandı.

Tatar, toplantının başında yaptığı konuşmada, ülkede enteresan gelişmelerin yaşandığını ve Akıncı'nın açıklamasının da bunlardan biri olduğunu kaydetti. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanının açıklaması karşısında UBP'nin asla sessiz kalamayacağını, toplantının da esas amacının bu olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Tatar, Parti Meclisi'nde alınan 9 maddelik kararı okudu.

Tatar, terör örgütlerinin etnik temizlik politikası ve insanlığa karşı işledikleri suçların ilk ve en büyük mağdurunun Suriyeli Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler olduğunu söyledi. Yüz binlerce insanın terör örgütleri tarafından köylerinden, kentlerinden, evlerinden ve topraklarından silah zoruyla sürüldüğünü belirten Tatar, bunların büyük çoğunluğunun yıllardır Türkiye'de mülteci kamplarında yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin aynı terör örgütleri tarafından sürekli tehdit edildiğini, saldırıya uğradığını, toprak bütünlüğünün tehdit edildiğini ve bu nedenle bir beka sorunu yaşadığı vurgulayan Tatar, "Tasada ve kıvançta bir olduğumuz, her zor anımızda yanımızda olan, halkımızı mutlak bir soykırımdan kurtaran Türkiye Cumhuriyeti, Suriye sınırında oluşturulmak istenen terör devletine ve terör koridoruna izin vermemek, sınır güvenliğini sağlamak ve mültecilerin yerleşeceği güvenli bir bölge oluşturmak için Barış Pınarı adı verilen bir operasyon başlatmıştır." dedi.

Tatar, harekatın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili sınır ötesi askeri harekata izin veren kararı uyarınca ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'nci maddesi çerçevesinde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında olduğunu vurguladı.

- "UBP Parti Meclisi, Barış Pınarı operasyonuna tam destek vermektedir"

Barış Pınarı Harekatı'nın kan akıtmayı amaçlayan bir savaş ve işgal olmadığına, uluslararası hukuka uygun, BM tarafından kabul gören, meşru bir terör operasyonu olduğuna dikkati çeken Tatar, "Kıbrıs Türk Halkının özü ve sözü olan UBP Parti Meclisi, anavatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, operasyonun kısa sürede başarılı olarak belirlenen hedeflerine ulaşmasını temenni etmektedir." diye konuştu.

Tatar, şöyle devam etti:

"UBP Parti Meclisi, Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türkünü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı'nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye'yi neredeyse Kıbrıs'ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı operasyonunu ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır. Parti Meclisimiz, 20 Temmuz Barış Harekatı ile mücahitlerimizle birlikte Kıbrıs'a barışı getiren, Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman Mehmetçik'e bir kez daha en kalbi duygularla sevgi ve desteğini belirtmeyi de Kıbrıs Türk halkı adına bir görev sayar."

- "UBP, Akıncı'ya Kıbrıs müzakerelerine katılmaması çağrısında bulunur"

Tatar, UBP Parti Meclisi'nin, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sözlerinin asla Kıbrıs Türkünün duygu ve düşüncelerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türkü ile anavatan Türkiye'yi karşı karşıya getirme maksadı taşıdığını ve Kıbrıs Türk halkının yaşamsal çıkarlarına aykırı olduğunu dikkate alarak Akıncı'yı kınadığını söyledi.

Başbakan Tatar, "UBP Parti Meclisi, Sayın Akıncı'ya, anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkünün bu adadaki varlık ve menfaatlerini sorgulayan açıklamalarından sonra artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği, görüşmeleri yürütmekle ilgili toplumsal güveni yitirdiği için seçimlere az bir süre kaldığını da dikkate alarak, olası Kıbrıs müzakerelerine katılmaması çağrısında bulunur." ifadesini kullandı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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