HABER

KKTC'de uçuşlar durdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı.

SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ
KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: "Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek" dedi.

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
KKTC'de uçuşlar durduKKTC'de uçuşlar durdu
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.