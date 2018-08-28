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KKTC'de uçuşlar durdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı.

SENDİKA İLE HÜKÜMET YETKİLİLERİ BİR ARAYA GELDİ

KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: "Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek" dedi.

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