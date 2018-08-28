KKTC'de uçuşlar durdu (4)

ULAŞTIRMA BAKANI DHA'YA KONUŞTU

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı'ndaki iş bırakma eylemi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. "Sendika ile görüşmelerin devam ettiğini" belirten Atakan, "Sendika yetkilileriyle görüşme yaptık. Konunun hassasiyetini anlattık. Sabaha kadar sorunu çözmek istiyoruz" dedi.

Bakan Atakan, "Türkiye’den ekip gelip gelmeyeceği" ile ilgili soruya da, "Böyle bir durumun daha önce yapıldığını" söyledi. Atakan, sorun çözülmez ise, Türkiye’den ekip gelebileceğini belirtti.

