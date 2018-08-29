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KKTC'de uçuşlar durdu (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 00:47 | Son Güncelleme

EYLEM SONA ERDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kule çalışanlarının ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00 sıralarında başlayan eylem sona ererken, uçuşların ise en kısa zamanda yeniden başlayacağı öğrenildi.

KKTC'de uçuşlar durdu (5)

EYLEM SONA ERDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kule çalışanlarının ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00 sıralarında başlayan eylem sona ererken, uçuşların ise en kısa zamanda yeniden başlayacağı öğrenildi.
Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, eylemin sona erdiğini belirterek, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nin girişimleri sonucunda eylemin sonlandığını, uçuşların bir an önce yeniden başlatılması için harekete geçildiğini söyledi. Özçelik, Yolcu mağduriyetleri konusunda da havayolu şirketleriyle gerekli temasların yapıldığını kaydetti.

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