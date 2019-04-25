Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2019" başladı.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ulusal üniversitelerin arama-kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek etkinliğin açılış töreni Girne Güven Park’ta yapıldı. Törende konuşan Başbakan Tufan Erhürman "Öğrencilerimizin, bu oyunlar vesilesiyle birlikte yapacakları mücadele aslında çok ciddi bir gerçekle, afet gerçeğiyle nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha bize hatırlatacaktır" dedi. Erhürman, üniversite hayatlarında, akademik eğitimleriyle yetinmeyerek, böyle önemli insani konuda faaliyetlere zaman ayıran tüm AKUT öğrencilerini kutladı.

"Bu yarışmanın sonunda elbette kazananlar olacaktır. Ama sanırım onlar bizden çok daha iyi biliyorlar ki en büyük kazanım bir afette bir tek insana dahi elini uzatabilmek, bir tek insanı dahi kurtarabilmektir. Bunun manevi hazzı hiçbir yarışmadaki birincilikle kıyaslanabilir bir şey değildir" diyen Erhürman, USAR 2019 Games’e katılan AKUT öğrencilerine başarı dileyerek, organizasyonun gerçekleşmesine katkıda bulunanları kutladı. Oyunlar, bu yıl, "Ahşap Köprü Kurma ve Yaralı Nakli", "Havai Hatla Kurtarma ve Yaralı Nakli", "Beton Kütle Sürükleme, Trafik Kazasına Müdahale ve İlk Yardım", "Hedef Bulma" ve "Enkaza Müdahale, Kütle Altı Yaralı Kurtarma ve İlk Yardım" başlıklı 5 etaptan oluşuyor. Yarışmaya katılan ekipler, 6 esas ve 2 yedek olmak üzere 8 AKUT öğrencisinden oluşuyor.

Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2019 boyunca en iyi performansı sergileyerek dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları, 29 Nisan Pazartesi akşamı Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre sarayında gerçekleşecek törenle verilecek.

