KKTC’de üniversite öğrencileri kadına şiddete "dur" dedi

KKTC’de üniversite öğrencileri son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekmek için bir araya geldi. Öğrenciler yaptıkları ortak açıklamada, kadın cinayetlerine "dur" dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi(GAU) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve GAÜ Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nimet Harmancı öncülüğünde 4. Sınıf öğrencileri ile yürütülen “Dur de kadına şiddeti engelle” sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacı ile “dur de” sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Projede görev alan Meliz Sertoğlu, Zerrin Yapıcıoğulları, Tuğçem Sarıkaya, Mediha Çelebi, Hüseyin Enes Çakır, Halil Arabacı, Önder Taçman yaptıkları açıklamada; “Geleceği şekillendirecek olan biz gençleriz. Şiddetin hiçbir türlüsüne göz yummamalıyız. Bireysel haklarımızı bilmeli ve hiçbir insanın hürriyetine zarar vermemeliyiz. Eşitlik, adalet ve özgürlük şiddeti önler ve barışı sürdürür. Günümüzde her üç kadından biri şiddet görüyor. Her yıl yüzlerce kadın eşi tarafından öldürülüyor. İşte, evde, kendi evinde ve sosyal medyada tacize uğruyor. Öldürülme korkusu nedeniyle eşinden boşanamıyor, babası yada abisi izin vermedi diye eğitimini tamamlayamıyor ve kıyafeti yüzünden hakarete uğruyor. Biz, kadınların özgürlüklerini ve değerlerini koruyarak, şiddetin kötülüğü hakkında bilinçlendirmek amacıyla ’DUR’ demeyi kendimize amaç edindik.” ifadelerini kullandılar.

KKTC’de 2019 yılında 1047 kadının şiddet başvurusunda bulunduğu belirtilirken, Türkiye’de 2019 ilk 11 ayında en az 430 kadının ne yazık ki yaşam hakkı elinden alındı.

Projeye gönüllü olarak katılan öğrenciler ; “430 sadece bir rakam değil, 430 hayat demektir. Gidecek daha çok yolu olan hayalleri olan pırıl pırıl canlar hayatlardı. Kaç can daha aramızdan ayrılacak? Ceren’ler, Şule’ler, Özgecan’lar... Artık bu düzene dur demeliyiz. Kadını obje gibi gören bakış açısına dur demeliyiz. Bugün bu canları alan katillerin cezalarını en ağır derecede çekmelerini ve bir daha böyle bir eyleme cesaret edememeleri için daha caydırıcı yasal düzenlenmelerin yapılmasını istiyoruz’’

Yrd. Doç. Dr. Nimet Harmancı, öğrencilere dersler kapsamında sosyal sorumluluk bilincinin aşılanmaya çalışıldığına vurgu yaparken "21. yüzyılda sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenenlerin, toplumda duyarlı bireyler olarak nitelendirilirken, toplum adına bir soruna çözüm üretiyor olmanın gençler üzerindeki empati, fedakarlık, hayırseverlik, yaşam felsefesi, bir gruba ait hissetme ve toplumsal değerler gibi birçok farkındalık ve olumlu kişilik özelliklerinin öneminin üzerinde durmuştur. Sosyal sorumluluk anlamında birçok proje yürüttüklerini söyleyerek, öğrenciler üzerinde toplumsal farkındalık oluşturduklarını vurguladı.



