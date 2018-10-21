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KKTC'de üniversite öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

KKTC'de üniversite öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Necmettin Erbakan Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, bakım merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Gazimağusa'daki Necmettin Erbakan Yurdu'nda kalan öğrenciler ve yurt yetkilileri, yaşlılarla bir araya geldi.

İlçede bulunan Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Merkezi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri ve yurt yetkilileri yaşlılarla sohbet ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Yurt Müdürü Nurcihan Venedik, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü olarak öğrencilerle yaşlılar için güzel bir faaliyet yapmak istediklerini belirterek, bu tür faaliyetlerinin devamının geleceğini dile getirdi.

Yurt yönetim memuru Ilgaz Kaptan da her yıl geleneksel düzenlenen bu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, yurtlarında kalan öğrencilerin gençliğin kıymetini bilmelerini ve yaşlılara saygılı birer birey olmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Öğrencilerden Cenay Keskin de ziyaretlerinde yaşlılarla çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "İyi ki gelmişiz, bir daha da gelmek istiyoruz." dedi.

Bakım merkezindeki yaşlılar da üniversiteli öğrencilerin yaptığı ziyaretten mutlu olduklarını dile getirdi.

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 Necmettin Erbakan Yurdu KKTC Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Merkezi üniversite öğrecileri

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