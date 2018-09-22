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KKTC'de üniversite otobüsünde cinsel tacize tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir üniversiteye giden otobüste kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Ahmet B.

KKTC'de üniversite otobüsünde cinsel tacize tutuklama

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir üniversiteye giden otobüste kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Ahmet B. tutuklandı.
Olay, Lefkoşa'da meydana geldi. Ahmet B., kalabalık olan araçta adı öğrenilemeyen kız öğrencinin arkasında durdu. Genç kız, kendisine tacizde bulunan şüpheliye tepki gösterdi. Bu sırada otobüste bulunan diğer öğrenciler, Ahmet B.'yi yakaladı. Otobüsün şöforü de servisi polis merkezine çekti. Polise teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede taciz suçlamasıyla tutuklandı.

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