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KKTC’de üniversitenin aldığı karar yüzlerce öğrenciyi mağdur etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinin derslere devam zorunluluğunda değişiklik yapması nedeniyle öğrenciler sınıflarda oturacak yer bulamadı.KKTC’de bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinin devam zorunluluğunu dönem ortasında yüzde 70’e çıkarması öğrencileri mağdur etti.İhlas Haber Ajansı İhbar hattına ulaşan öğrenciler, üniversitenin dönem ortasında yaptığı değişikliğe bir anlam veremediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinin derslere devam zorunluluğunda değişiklik yapması nedeniyle öğrenciler sınıflarda oturacak yer bulamadı.
KKTC’de bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinin devam zorunluluğunu dönem ortasında yüzde 70’e çıkarması öğrencileri mağdur etti.
İhlas Haber Ajansı İhbar hattına ulaşan öğrenciler, üniversitenin dönem ortasında yaptığı değişikliğe bir anlam veremediklerini ifade etti. Öğrenciler, okul yönetiminin verdiği kararın Yükseköğretim Kurumu uygulaması olduğuna ilişkin açıklama yaptığını bunun üzerine YÖK’le görüştüklerini ve farklı bir yanıt aldıklarını ifade etti. YÖK’ün öğrencilere bu uygulamanın okulun kendi kararı olduğuna ilişkin açıklama yaptığı belirtildi.
Fakültede öğrenim gören çoğu öğrencinin Türkiye’den sadece sınav tarihlerinde okula gelebildikleri bu nedenle konaklama konusunda sıkıntı yaşadıkları ifade edildi.
Öte yandan, tüm öğrencilerin dersleri katılım sağlaması nedeniyle birçok öğrencinin sınıflarda oturacak yer bulamadığı öğrenildi. Öğrenciler, okulun sınıflarının öğrenci sayısı için yetersiz olmasından şikayet etti.
Hukuk Fakültesi öğrencileri sorunların çözülmesi konusunda adım atılmasını bekliyor.

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