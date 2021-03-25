HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KKTC’de yakalanan 2 FETÖ mensubu MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

KKTC’de yakalanan 2 FETÖ mensubu MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

25.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ortak operasyonla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklama kararı bulunan 2 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla bulundukları Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye getirildi.

KKTC’de yakalanan 2 FETÖ mensubu MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ortak operasyonla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.
Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklama kararı bulunan 2 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla bulundukları Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye getirildi. Söz konusu operasyon hakkında güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, “Hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17.03.2021 tarihinde, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan alınmış tutuklama kararı bulunan Ayşe Özalp 24.03.2021 tarihinde MİT ve EGM’nin ortak operasyonu ile KKTC’den Türkiye’ye getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KKTC’de yakalanan 2 FETÖ mensubu MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Adı Downburst, artık çok sık göreceğizAdı Downburst, artık çok sık göreceğiz
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Bir ilçeyi isyan ettiren olay! Gökyüzü toz bulutuyla kaplı

Son Dakika: Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere büyük darbe! Sayı verildi

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Kırklareli Valisi duyurdu: Vakalar 5 kat arttı, kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz

Ani hava değişimleriyle ilgili flaş açıklama! Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

En farklı Cuma mesajları | Eşe, arkadaşa, hadisli Cuma mesajları

Cuma mesajları

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kongrede yatay çekimden dolayı kalabalık iç içe gözüküyor

AK Parti Grup Başkanvekili: Yatay kamera çekimi yanıltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.