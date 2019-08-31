HABER

KKTC’de yasadışı bahis ve sanal kumar operasyonu: İş adamı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın sanal bahis ve kumarla mücadeleye hız vermesinin ardından KKTC hükümeti de yasadışı sanal kumar ve bahis şebekelerine karşı mücadeleyi artırdı.KKTC’li iş adamı B.A’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi sanal bahis suçlanmasından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.Girne’de geçtiğimiz gün polis tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından olayla bağlantısı olduğu belirlenen ünlü iş adamı B.A.

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın sanal bahis ve kumarla mücadeleye hız vermesinin ardından KKTC hükümeti de yasadışı sanal kumar ve bahis şebekelerine karşı mücadeleyi artırdı.
KKTC’li iş adamı B.A’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi sanal bahis suçlanmasından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.
Girne’de geçtiğimiz gün polis tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından olayla bağlantısı olduğu belirlenen ünlü iş adamı B.A. dün polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınarak sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri verildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği yaptığı incelemelerde işadamı B.A’nın suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etmek suçundan geçtiğimiz Perşembe günü işyeri olarak kullanıldığı tespit edilen dairelere yapılan operasyonda, şans oyunları yasasına aykırı olarak internet üzerinden “Dobrabet” isimli bahis ve kumar sitesine, yasa dış bahis ve kumar oynatıldığının tespit edildiği belirlendi.
Yapılan baskında apartman dairesinde 10 çalışan tutuklanırken, 18 adet bilgisayar, 12 cep telefonu, 5 masaüstü call center arama telefonu, 7 harici harddisk, 1 USB ve birçok dokümana polis tarafından el konuldu.
Yürütülen soruşturma kapsamında, “Dobrabet” isimli bahis sitesinin B.A’ya ait olduğu yönünde bulgular tespit ettiklerini ifade eden soruşturma memuru Yahya Suiçmez, FEO Elegance sitesinin B.A’ya ait olduğunu, site içindeki yasa dışı bahis ve kumar oynatılan 3 farklı adresin de B.A’nın işletmeciliğini yaptığı şirketin sorumluluğunda olduğunun tespit edildiğini vurgularken çok sayıda kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalama emri çıkarıldığı belirtti.
Girne Kaza Mahkemesi B.A’nın sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın güvenliği için iki gün poliste tutukluluk kalmasına karar verdi.
11 zanlı 2 Eylül tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Kayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardı
100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.