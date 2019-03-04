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KKTC'de yaşamını yitiren asker, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Piyade Onbaşı Erhan Erbek (24), Ankara'da toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitiren Piyade Onbaşı Erhan Erbek (24), Ankara'da toprağa verildi.

KKTC'de görev yapan Piyade Onbaşı Erhan Erbek, önceki gün aniden fenalaştı. Erbek, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Erbek'in cenazesi Ankara'ya getirildi. Erbek için Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ahi Söğüt Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, Erhan Erbek'in babası Sadettin Erbek'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ile askeri yetkili katıldı. Rahatsızlanan Erhan Erbek'in annesi Hürü Erbek ise törene katılamadı. Güçlükle ayakta duran ve gözyaşlarını tutamayan baba Sadettin Erbek, taziyeleri kabul etti. Korkmaz'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü dökümü:
- Cenaze töreninden görüntü
- Baba Sadettin Erbek'ten görüntü
- Erhan Erbek'in eline yakılan kına anlarına ait görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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