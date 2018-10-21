KKTC'de yaşayan İngiliz aile, 'hayvanlara eziyet'ten yargılanacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - İNGİLTERE'de evcil hayvan dükkanı işletirken, 160 köpek ile kediye işkence yaptığı belirlenen ve yaşamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sürdüren 3 kişilik İngiliz aileye 'hayvanlara zulmetmek' suçundan dava açıldı.

İngiltere'de yaşayan Jodie Fairbrother, kocası Paul ve kızı Libby-Jo, bir süre önce KKTC'ye gelip, Girne şehrine yerleşti. İngiliz polisi, ülkelerinde evcil hayvan dükkanı işleten ailenin mart ayında 160 köpek ile kediye işkence yaptığını belirledi. İngiliz aile hakkında, 'hayvanlara zulmetmek' suçundan dava açıldı. Aile fertlerinin, 26 Ekim'de ülkelerinde, 'kedi ve köpekleri sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlama' ve 'eziyet etme' suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi.

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