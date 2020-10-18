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KKTC’de Yeni Cumhurbaşkanı Tatar

18.10.2020 20:10 | Son Güncelleme

KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin galibi UBP adayı Başbakan Ersin Tatar oldu. Türk Ajansı Kıbrıs TAK'ın haberine göre Tatar, oyların yüzde 51.74’ünü, rakibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26’sını aldı

KKTC’de Yeni Cumhurbaşkanı Tatar

KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin galibi UBP adayı Başbakan Ersin Tatar oldu.

Tatar, oyların yüzde 51.74’ünü, rakibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26’sını aldı.

Tatar 67 bin 385, seçime bağımsız aday olarak giren Akıncı ise 62 bin 858 oy aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs TAK’ın haberine göre seçimlere katılım yüzde 67.30 oldu.

199 bin 29 seçmenin bulunduğu KKTC’de 133 bin 953 seçmen seçimde oy kullanmış oldu.

Tatar bu sonuçla KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı oldu.

Geçen hafta yapılan ilk tur seçiminde Tatar ve Akıncı 11 aday arasından en fazla oyu alan iki isim olarak ikinci tura kalmaya hak kazanmıştı.

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