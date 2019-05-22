KKTC’de yeni hükümetin protokolü imzalandı

KKTC’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP-HP-TDP-DP’den oluşan dörtlü koalisyonun sona ermesinin ardından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) arasında yeni hükümet koalisyon protokolü imzalandı. Koalisyon hükümeti, KKTC’nin 35’inci hükümeti olacak.

KKTC’de geçtiğimiz haftalarda dörtlü koalisyon ortaklarından Halkın Partisi’nin (HP) hükümetten istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini mecliste en çok milletvekiline sahip olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermişti. Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi mavi salonda protokol anlaşmasını imzaladı. Tatar imza töreninde yaptığı konuşmada, parti meclisinin aldığı kararlar sonrasında hükümet kurma konusunda HP ile mutabakata vardıklarını söyledi.

Tatar: ’’Kararlı bir hükümet vurgusu’’

İmza öncesi açıklamada bulunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, önceki gün HP ile temel prensipleri gözden geçirdiklerini, daire, kurum ve kuruluşlarla ilgili ortak paydaya vardıklarını belirterek, son durumu dün akşam Parti Meclislerine sunduklarını ve onay aldıklarını ifade etti. Koalisyon protokolünün ilk maddelerini okuyan Tatar, Kıbrıs sorunu konusunun, dörtlü koalisyondan ziyade bu hükümette ortak bir vizyon oluşturduklarını belirtti. Tatar, “Bu konuda Sayın Özersay’a ve tecrübesine güveniyoruz. Umuyorum ki Dışişleri Bakanlığı görevini bu hükümet sürecinde çok daha iyi bir biçimde yapma fırsatı yakalayacak” dedi.