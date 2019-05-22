KKTC’de yeni hükümetin protokolü imzalandı

KKTC’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP-HP-TDP-DP’den oluşan dörtlü koalisyonun sona ermesinin ardından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) arasında yeni hükümet koalisyon protokolü imzalandı. Koalisyon hükümeti, KKTC’nin 35’inci hükümeti olacak.
KKTC’de geçtiğimiz haftalarda dörtlü koalisyon ortaklarından Halkın Partisi’nin (HP) hükümetten istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini mecliste en çok milletvekiline sahip olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermişti. Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi mavi salonda protokol anlaşmasını imzaladı. Tatar imza töreninde yaptığı konuşmada, parti meclisinin aldığı kararlar sonrasında hükümet kurma konusunda HP ile mutabakata vardıklarını söyledi.
Tatar: ’’Kararlı bir hükümet vurgusu’’
İmza öncesi açıklamada bulunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, önceki gün HP ile temel prensipleri gözden geçirdiklerini, daire, kurum ve kuruluşlarla ilgili ortak paydaya vardıklarını belirterek, son durumu dün akşam Parti Meclislerine sunduklarını ve onay aldıklarını ifade etti. Koalisyon protokolünün ilk maddelerini okuyan Tatar, Kıbrıs sorunu konusunun, dörtlü koalisyondan ziyade bu hükümette ortak bir vizyon oluşturduklarını belirtti. Tatar, “Bu konuda Sayın Özersay’a ve tecrübesine güveniyoruz. Umuyorum ki Dışişleri Bakanlığı görevini bu hükümet sürecinde çok daha iyi bir biçimde yapma fırsatı yakalayacak” dedi.
Özersay: “Ülke erken seçime mahkum kalmadı’’
Tatar’ın ardından söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Son derece kritik bir dönemde, koalisyon hükümetinin kurulması ve ülkenin erken seçime mahkum kalmaması bağlamında, her iki siyasi lider olarak bir karar verdik. Protokolde yazanlardan çok daha önemlisi, onun uygulanması, iyi niyetle hizmetin üretilmesidir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar düşünüldüğünde, Sayın Tatar’n mali konulardaki tecrübesi, hükümetin ekonomik sorunların aşılması konusunda başarı şansımızın yüksek olduğu görüşündeyim” ifadelerini kullandı.
Protokolün imzalanmasının ardından yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması ile UBP-HP koalisyon hükümeti resmen göreve başlamış oldu. Başbakanlığın devir tesliminin öğleden sonra yapılması bekleniyor.
KKTC’de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili olması gerekiyor. KKTC’de 2018 erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı. Yeni koalisyon hükümetinde UBP İle ortağı HP toplam 30 milletvekili ile 35’inci koalisyon hükümetini oluşturmuş oldu.
KKTC yeni kabinede Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP ), Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Turizm Bakanı Ünal Üstel (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (UBP) Faiz Sucuoğlu oldu.
35’inci Hükümetin Başbakanı Ersin Tatar kimdir
1960 yılında Lefkoşa’da dünyaya gelen Ersin Tatar, ilk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta, üniversite eğitimini ise İngiltere’nin Cambridge Üniversitesinde ekonomi ve finans konusunda tamamladı. 1982 yılındaki mezuniyetini takiben 1986 yılına kadar dünyanın en önemli denetim ve mali müşavirlik şirketi kabul edilen Price Waterhouse şirketinin İngiltere’deki merkez ofisinde çalıştı. Gerekli sınavları tamamladıktan sonra Mali Müşavir unvanını da aldı. 1986-90 yılları arasında İngiltere’de Polly Peck firmasında, 1990-92 yılları arasında da Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de Finans Müdürü olarak yöneticilik yapan Ersin
Tatar, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Show TV’de Mali İşler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Medyanın demokrasilerdeki büyük önemini dikkate alan Tatar, 1996 yılında KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”nin kuruculuğunu yaptı. Uluslararası bilgi ve deneyimini kendi ülkesine aktarma misyonu ile hareket eden Tatar, KKTC’ye dönüşü ile birlikte aktif politikaya UBP’de 2003 yılında başladı.
Tatar, UBP’nin yönetim kademelerinde üstlendiği görevleri müteakip 19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. CTP hükümetlerinin maliyeyi iflasa sürükleyerek erken seçime gitmek zorunda kaldığı 2009 yılında işbaşına gelen UBP Hükümeti’nde Maliye Bakanlığını üstlenen Ersin Tatar maliyede reformlar yaparak enkazı kaldırmada ve ekonomiyi düzeltmede aktif görev üstlendi. 2009-2013 yıllarındaki UBP hükümetlerinde kesintisiz olarak Maliye bakanlığına devam eden Tatar, 2013 ve 2018 yıllarında yapılan milletvekilliği seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmiştir. Bu dönemde mecliste Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Tatar, aktif politikanın yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek ve kulüpte de başkanlık görevini üstlendi. Bu bağlamda, 1997-2001 yılları arasında İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı, 2001-2003 yılları arasında da Yenicami Ağdelen Spor Kulübü (YAK) başkanlığı yapmıştır.
Ersin Tatar evli ve iki çocuk babasıdır.
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