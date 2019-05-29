HABER

KKTC’de yeni kurulan hükümette güvenoyu krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 23:31 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, gerçekleştirilecek güven oylamasına katılmayacağını açıkladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eski Başbakanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumartesi günü yapılacak olan güven oylamasına katılmayacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, gerçekleştirilecek güven oylamasına katılmayacağını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eski Başbakanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumartesi günü yapılacak olan güven oylamasına katılmayacağını açıkladı. Aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı olan Özgürgün’ün Hükümetin ortağı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir gazetede çıkan açıklaması üzerine tepki olarak güven oylamasına katılmama kararı aldığı öğrenildi.

“Vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor”
Özgürgün yaptığı açıklamada, “Hiçbir görev talebim ve beklentim olmadan elimden geldiğince partime ve ülkeme fayda sağlamayı hayatım boyu sürdürecek olmakla beraber, güven oylamasına katılmamaya karar verdiğimi belirtmek istiyorum. Partim beni her göreve getirmiş her görevde partime ve ülkeme 6 dönem 21 yıl aralıksız elimden geldiğince hizmet etmişimdir. 3 günlük bir siyasinin kalkıp bana dil uzatması çok komik ve kısa sürede tükenmişliğin sonucudur. Bu nedenle vicdanım Kudret Özersay’a güvenoyunu reddediyor” ifadelerini kullandı.
Özersay bir gazeteye verdiği röportajda, “Hüseyin Özgürgün gibi yaşadığı ani zenginleşmeyi ve servetini izah edemeyen bir kişinin başında bulunduğu, kısa süre öncesine kadar da hükümette yer alan bazı bakanlar hakkında çok ciddi iddiaların olduğu bir parti ile koalisyon ortaklığı yapıp nasıl hesap sorabileceğiniz meçhuldür. Yani bizim için mesele, ‘bir siyasi partiye düşmanlık’ değil, ‘hesap soracağımız’ yönündeki sözümüzü tutma isteğimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdiErdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi
Kılıçdaroğlu: İsteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalımKılıçdaroğlu: İsteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım

En Çok Okunan Haberler

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Erdoğan'dan Trump ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Operasyon günü Irak'tan ziyaret!

Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.