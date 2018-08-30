KKTC'de Zafer Bayramı kutlamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenlerle kutlandı.
Başkent Lefkoşa'daki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile bazı siyasi parti başkanları, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.
Barış Kuvvetleri Komutanlığından Yarbay Ali Rıza Şimşek, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin, yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun el ele ve gönül birliği içinde kazandığı tarihte emsali görülmemiş en şanlı zaferlerden birisi olduğunu belirterek, zaferi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkı ile birlikte kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde sürdürülen Kurtuluş Savaşı'nın, Başkomutanlık Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasıyla taçlandığını vurgulayan Şimşek, "Kazanılan bu parlak zafer, yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman ordusunun, en ağır şartlarda bile hiçbir güce boyun eğmeyeceğini, egemenliği ve özgürlüğü söz konusu olduğunda ise gücünün ve yeteneğinin hiçbir engel tanımayacağını kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.
Tören, emekli mücahit, askeri ve polis birliklerinin geçişiyle sona erdi.
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