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KKTC'de zamlar protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:29 | Son Güncelleme

KKTC'de zamlar protesto edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı sendikalar, hükümetin yaptığı zamları protesto etti.

Meclis önünde toplanan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendika üyeleri, son günlerde yapılan zamları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde toplantı.

"Akaryakıt zammı", "elektrik zammı", "gıda zammı" ve "maaşlar eridi" yazılı dövizler taşıyan protestocular, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Sendika başkanlarından oluşan heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebinde bulundu.

Uluçay'ın görüşmeye olulu yanıt vermesinin ardından eylem sonlandırıldı.

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken seçimin ardından şubat ayında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın başbakanlığında CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti kurulmuştu.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Hükümeti Protesto Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) KKTC

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