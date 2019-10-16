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KKTC’DEKİ 18 BELEDİYE BAŞKANINDAN "BARIŞ PINARI HAREKATI"NA DESTEK AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC)  gelen 18 belediye başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terörist gruplara karşı sürdürdüğü ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek veren açıklama yaptı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 18 belediye başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terörist gruplara karşı sürdürdüğü ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek veren açıklama yaptı.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin davetlisi olarak KKTC’den 3 gün için gelen 18 belediye başkanı, çeşitli konularda birlikte hareket etme konusunda işbirliğine gideceklerini belirtti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan konuk başkanlardan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terörist gruplara karşı sürdürdüğü ‘Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, güvenli bölge oluşturma çalışmalarına değinerek şunları söyledi:

“Öncelikle buradaki mücadelenin burada Türkiye'ye olan tehditlerin terör ayağında olan mücadeleyi desteklediğimi belirtmek istiyorum. Harekatın, dünya barışı içinde büyük bir katkı ortaya koyacağını düşünüyorum. Burada şehit düşen soydaşlarımıza üzülüyoruz. Savaşın barış ile bütün olması gerektiği de bir gerçek. Savaş noktasındaki sonucun bir barışa tahsis edileceğini de söylemek istiyorum. Burada yaşayan ve şu anda göçmen olarak ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli bölge içinde yer bulması da beklentimiz olduğunu belirtmek isterim. Kayıplarımızın az olacağı bir görev olarak son bulmasını bekliyoruz."

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle yıllardan bu yana insanların yerlerinden edildiğini, milyonlarca kişinin göç yollarına düşerek öldüğüne dikkat çekerken, “Bir an önce bu bölgeye barış huzur ve refahın gelmesi gerektiğini umuyorum" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, ‘Barış Pınarı Harekatı' konusunda KKTC’deki belediye başkanlarının kardeşliği konusunda tereddütlü olanların yanıldığını ifade ederken, “Böyle bir tereddütte düşenler kendilerini sorgulamalı. Biz kardeşiz ilelebet de yan yana kalacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Ziyaret sırasında çekilen görüntüler
-Güzelyurt Belediye Başkanı Mehmet Özçınar, Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye plaket verirken
-Güzelyurt Belediye Başkanı Mehmet Özçınar açıklama yaparken
-Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması
-Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin açıklaması

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