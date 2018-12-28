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KKTC'deki darbe girişimi davasında 3 sanığa tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri Necmi Genç, Mehmet Yılmaz, Ersan Yağcı, Zafer Güvercin, Serkan Cesur, Serdal Ayhan, tutuksuz sanıklar Abdullah Sacid İnceoğlu, Okan Bölükbaş ve Hakan Alp ile sanık avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanıklardan eski astsubay Serdal Ayhan, eski yüzbaşı Serkan Cesur ve eski albay Fahri Necmi Genç'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildiğini kaydetti.

Davanın görülmesine, 27 Mart 2019'da devam edilecek.

Sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı

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