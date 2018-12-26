KKTC'deki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, savunmasını yapan sanıklardan Serkan Cesur'a, darbecilerin sözde "yurtta sulh konseyi"nden gelen sıkıyönetim direktifinin ana üst ve bağlı birliklere dağıtılmasına ilişkin, "Harekat Merkezine 'bu emri çekmeyin' dediniz mi? Neden, 'arkadaşlar bu bir darbedir. Buna karışmayın. Sakın bunu hiçbir yere geçmeyin' demediniz?" sorusunu yöneltti.

Duruşmada Güvercin, Yılmaz ve Yağcı dışındaki sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddetti, darbe girişimiyle ilgileri olmadığını öne sürdü.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri Necmi Genç, Mehmet Yılmaz, Ersan Yağcı, Zafer Güvercin, Serkan Cesur, Serdal Ayhan, tutuksuz sanıklar Abdullah Sacid İnceoğlu, Okan Bölükbaş ve Hakan Alp ile sanık avukatları katıldı.

Cesur'un soruyu Kurmay Başkanı ve Harekat Başkanının gelmesinin ardından kendi görevinin sona erdiği yönünde yanıtlaması üzerine Başkan Çolak, "Atatürk de ihraç edilmişti ama Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Selanik'e gidip rahat rahat yaşayabilirdi." dedi.

Sanıklardan Fahri Necmi Genç de savunmasında, kendi bilgisayarında bulunan ve bazı sıkıyönetim emirlerinin yer aldığı belgeyi hakkında soruşturma yürütülen eski kurmay yarbay Ali Metin Özer'in hazırladığını, o gece kendi bilgisayarında Özer'in çalıştığına başkalarının da tanık olduğunu ifade etti.

Özer'in belgeyi kurmay başkanının emriyle hazırladığını söylediğini, belgenin kendi bilgisayarında hazırlanması nedeniyle tuzağa düşürüldüğünü düşündüğünü, konuyla ilgili şikayette bulunmaktan da çekindiğini savunan Genç, bu sebeple belgeyi sonradan sildiğini belirtti.

Genç, "Silmekle bir hata yaptım. Kendimi koruma saikiyle sildim. Delilleri yok etme kastım olmadı." savunmasını yaptı.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Genç, örgütün kurduğu kumpaslar sonucu tutuklanan arkadaşlarını o dönemde cezaevinde düzenli ziyaret ettiğini anlattı.