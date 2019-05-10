KKTC'deki hükümet krizi

Yasal yetkisini kullandığını belirten Denktaş, "Maliye Bakanı olarak, ilgili yasanın bana vermiş olduğu yetkiyle Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne ait mülkleri 10 yıla kadar kiralama yetkisine sahiptim. Benden önceki Maliye Bakanlarının yapmış olduğu yasal uygulamayı sürdürerek daha önceki Maliye Bakanları tarafından diğer üniversite ve başka yatırımcılara arazi kiralama prosedürünü takip ederek, benim Maliye Bakanı olmamdan önce yapılmış olan bir müracaatı, yetkimi yasal olarak kullanarak sonuçlandırdım.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, Devlet Emlak Malzeme Dairesine ait arazi ve/veya mülklerin kiralanmasıyla ilgili yürürlükte bulunan yasa ile 2016 yılında değiştirilen İhale Yasası arasında bir çelişkinin bulunduğunu kaydederek, “Bakanlar Kurulu Sayın Özersay’ı bu konuyu sonuçlandırmak için görevlendirmişti. Ancak bu konu hala daha sonuçlandırılmamıştır ve her iki yasa da oldukları şekliyle yürürlüktedir.” ifadelerini kullandı.

KKTC medyasında, Denktaş'ın Bakanlık yetkisiyle, devlet arazilerini oğlunun ortağı olduğu Rauf Denktaş Üniversitesi'ne ihalesiz olarak kiraladığı iddia edilmişti.