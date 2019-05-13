KKTC'deki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaklaşık yarım saat süren görüşmesi sonrasında basın açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, görüşmede Akıncı'nın, siyasi parti temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yarın öğlenden sonra hükümet kurma konusunun netleşeceğini ve görevlendirmeyi yapabileceğini söylediğini aktardı.

- "Bu süreci çok uzatmamak lazım"

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmelerin ilk gününde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.

Tatar, "Olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. Herkes kendine düşeni yaparsa UBP de kendi yetkili organlarında süreci en kısa zamanda değerlendirip memleket için en hayırlı olanı yapmak durumundadır." diye konuştu.

Hükümet kurma görevinin UBP'ye verilmesini beklediğini, milletvekili sayılarına bakıldığında partisinin işin içinde olması gerektiğinin görüldüğünü kaydeden Tatar, yetkinin çarşamba gününe kadar verilmesini beklediğini, yetkili almaları durumunda Parti Meclisini de çarşamba günü toplayabileceklerini söyledi.

Erken seçim konusunda ise partilerle yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkmaması halinde erken seçim olasılığının bulunduğunu dile getiren Tatar, “Bu tercih ettiğimiz bir şey değildir. Şu anda hükümet boşluğu var, memlekette ekonomik meseleler ve diğer hususlar var.” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, sorumluluk bilinciyle koşullara bakmak gerektiğini belirterek, "Günün sonunda memlekette büyük bir kriz var, hükümet boşluğu var dolayısıyla bu süreci çok uzatmamak lazım." diye konuştu.