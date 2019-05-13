KKTC'deki hükümet krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni hükümetin kurulması için yapacağı görevlendirme öncesinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşmelerine başladı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmelerin ilk gününde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.
Akıncı ilk görüşmeyi Cumhuriyet Meclisinde en fazla milletvekili bulunan UNP'nin Genel Başkanı Tatar'la gerçekleştirdi.
- "Bu süreci çok uzatmamak lazım"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaklaşık yarım saat süren görüşmesi sonrasında basın açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, görüşmede Akıncı'nın, siyasi parti temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin sonuçlanmasının ardından yarın öğlenden sonra hükümet kurma konusunun netleşeceğini ve görevlendirmeyi yapabileceğini söylediğini aktardı.
Tatar, "Olasılıklar bellidir, çok alternatif yoktur. Herkes kendine düşeni yaparsa UBP de kendi yetkili organlarında süreci en kısa zamanda değerlendirip memleket için en hayırlı olanı yapmak durumundadır." diye konuştu.
Hükümet kurma görevinin UBP'ye verilmesini beklediğini, milletvekili sayılarına bakıldığında partisinin işin içinde olması gerektiğinin görüldüğünü kaydeden Tatar, yetkinin çarşamba gününe kadar verilmesini beklediğini, yetkili almaları durumunda Parti Meclisini de çarşamba günü toplayabileceklerini söyledi.
Erken seçim konusunda ise partilerle yapılacak görüşmelerde uzlaşı çıkmaması halinde erken seçim olasılığının bulunduğunu dile getiren Tatar, “Bu tercih ettiğimiz bir şey değildir. Şu anda hükümet boşluğu var, memlekette ekonomik meseleler ve diğer hususlar var.” dedi.
UBP Genel Başkanı Tatar, sorumluluk bilinciyle koşullara bakmak gerektiğini belirterek, "Günün sonunda memlekette büyük bir kriz var, hükümet boşluğu var dolayısıyla bu süreci çok uzatmamak lazım." diye konuştu.
- "Güvenoyu alabilecek bir hükümeti kurabilecek tek parti UBP"
CTP Genel Başkanı Erhürman da Akıncı'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmalarıyla vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdeyiz. Güvenoyu alabilecek bir hükümeti kurabilecek tek parti UBP olarak görünüyor. Bunu ilk günden itibaren söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı Mecliste güvenoyu alabilecek bir parti liderine görevi vermek ister. Güvenoyu alınabilecek durumu araştırıyor. Ben ilk günden, olması gerekenin, bir an önce bu görevin UBP Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de aynı şeyi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına söyledik."
- "İki şeyi dikkate alacağız, tecrübemiz ve ülke yararı"
HP Genel Başkanı Özersay ise Cumhurbaşkanıyla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, partisinin muhalefette mi kalacağına, hükümet kurmak için koalisyon görüşmesi mi yapacağına henüz karar verilmediğini belirterek, bu konudaki yetkinin HP Parti Meclisinde olacağını, Parti Meclisinin de bu gündemle bu akşamüzeri toplanacağını bildirdi.
Özersay, "İç değerlendirmemizi yaparken iki şeyi dikkate alacağız, tecrübemiz ve ülke yararı. 14-15 aylık sürede yapamadıklarımız, yapılmasına çok fazla müsaade edilmeyenler, engellediklerimiz ve engelleyemediklerimiz bağlamında bir değerlendirme yapacağız. Bir ikincisi de bu dönemde muhalefette kalmak mı yoksa koalisyon müzakeresi yapmak mı ülkenin yararına olur, onu değerlendirip kararımızı buna göre vereceğiz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmelerini yarın Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelerek tamamlayacak.
- Hükümet krizi
KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.
Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.
- 4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı
KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.
KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.
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