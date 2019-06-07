HABER

KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla firar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:43 | Son Güncelleme

KKTC’de gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızın İstanbul’a kaçtığı belirlendi.KKTC’de kuyumcu soygununa ilişkin soruşturma sürerken polis, soyguncuların İstanbul’a kaçtığını açıkladı.

KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla firar etti

KKTC’de gündüz vakti bir kuyumcuyu soyup ortadan kaybolan 2 hırsızın İstanbul’a kaçtığı belirlendi.
KKTC’de kuyumcu soygununa ilişkin soruşturma sürerken polis, soyguncuların İstanbul’a kaçtığını açıkladı. KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada “Dün sabah Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’nin en gözde yeri olan Girne Antik Limanı’nda dün 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soydu. Öğlen saatlerinde kuyumcuya gelen soyguncular, içerideki iki çalışanı etkisiz hale getirerek kuyumcudaki mücevherleri çalarak kaçtı.

KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla firar etti

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
18 yaşındaki genç serinlemek isterken boğuldu18 yaşındaki genç serinlemek isterken boğuldu
Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü (2)Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.