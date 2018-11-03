KKTC'deki Maronitler ayin yaptı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi'nde ayin yaptı.
Girne şehrine bağlı Koruçam köyünde bulunan 16'ncı yüzyıldan kalma St. George Kilisesi'nde düzenlenen ayine yaklaşık 700 kişi katıldı.
Ayinde, Rum kesiminden anamuhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da hazır bulundu.
Ayin sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Maronitler ayinin ardından da piknik yaptı.
Kıbrıs Maronitleri, Ortaçağ'da Lübnan'dan dini ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak Kıbrıs'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, günümüzde de varlıklarını devam ettiren bir topluluk. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kıbrıs'ta yaklaşık 5 bin civarında Maronit yaşıyor.
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