HABER

KKTC'deki mühimmat deposundaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 07:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır" - "Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır"

Milli Savunma Bakanlığından, Girne'deki Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda saat 01.30'da henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendiİYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi
Kafasını poşet geçirip kuaför salonunu kurşunladıKafasını poşet geçirip kuaför salonunu kurşunladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Düğün için evi arabayı sattı! Düğünde hastanelik oldu

Düğün için evi arabayı sattı! Düğünde hastanelik oldu

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

İYİ Parti kurultayı ne zaman? Takvim belirlendi

Kafasını poşet geçirip kuaför salonunu kurşunladı

Kafasını poşet geçirip kuaför salonunu kurşunladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İnterpol tespit etti, ekipler harekete geçti! İki engelli kıza...

İnterpol tespit etti, ekipler harekete geçti!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar! Alarma geçildi!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Kırmızı ışıkta geçti, ortalığı savaş alanına çevirdi!

Kırmızı ışıkta geçti, ortalığı savaş alanına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.