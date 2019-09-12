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KKTC’deki patlamalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentindeki askeri mühimmat deposunda çıkan patlamalar sonrası yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.Dün gece 01.30 sıralarında Girne kentinin Çatalköy bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda çıkan patlamalar sonrası korku dolu anlar yaşayan vatandaşların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentindeki askeri mühimmat deposunda çıkan patlamalar sonrası yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Dün gece 01.30 sıralarında Girne kentinin Çatalköy bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda çıkan patlamalar sonrası korku dolu anlar yaşayan vatandaşların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamalar sonrası bölgede bulunan otellerde panik yaşandığı, patlamaların sabah 5’e kadar devam etmesi sebebi ile oteldeki müşterilerin korku dolu saatler geçirdiği kaydedildi.
Öte yandan patlamanın ardından 200 dönümlük bölgeye saçılan mühimmat uzman ekipler tarafından toplanmaya başlandı. Genelkurmay Başkanlığı da patlama ile ilgili olarak özel bir ekip gönderme kararı aldı. Patlamanın nedeni ve bölgedeki etkileri ise hala araştırılıyor.

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