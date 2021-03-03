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KKTC’deki St. Hilarion Kalesi’nde yangın

03.03.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde bulunan tarihi St.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi’ne yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’de bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi’ne yıldırım düşmesi sonucu yerel saatle 16.45 sularında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın nedeni ile bölgede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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