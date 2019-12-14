KKTC'den ABD'nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının büyük bir hata olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Kıbrıs meselesine çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987'den bu yana GKRY uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının, Kıbrıs ve genel anlamda Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehlikeye atacak nitelikte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kuşkusuzdur ki bu karar, son zamanlarda GKRY'nin adamızda ve bölgemizde gerginliği sürekli tırmandıran, Kıbrıs Türklerini ve özellikle denizdeki haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır." ifadesine yer verildi

GKRY'nin neden durmaksızın silahlanma çabası içerisinde olduğunun sebebinin belli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Rum liderliğinin bölge barışını tehdit eden bu tavırlarına rağmen sırtının sıvazlanıyor olmasından büyük kaygı duymaktayız." ifadesi kaydedildi.