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KKTC'den Avrupa Birliği Yetkililerinin Açıklamalarına Tepki

14.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 12 Temmuz 2021 tarihli AB Dışişleri Konseyi Toplantısı sonrasında “Kıbrıs”la ilgili yaptığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden tepki geldi

KKTC'den Avrupa Birliği Yetkililerinin Açıklamalarına Tepki

Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 12 Temmuz 2021 tarihli AB Dışişleri Konseyi Toplantısı sonrasında “Kıbrıs”la ilgili yaptığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden tepki geldi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Borrell’in ifadeleri talihsiz olarak nitelendirildi. Açıklamada “Borrell, konuşmasında, Kıbrıs Türklerini her zamanki gibi yok saymakta ve Maraş konusunda Türkiye’ye çağrıda bulunmaktadır. Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ve kapalı Maraş’ta atılan adımların KKTC Devleti ve Hükümeti tarafından atılmakta olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar vardır. Bu konuda genelde uluslararası toplumun özelde ise Avrupa Birliği’nin muhatabı sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Borrell açıklamasında “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelini” reddettiklerini de belirtmiştir. Bu talihsiz açıklama Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk tarafının haklı talep ve isteklerini anlama konusunda ne kadar isteksiz ve önyargılı olduğunu göstermektedir. Mevcut tutumu Rum yanlısı olan, tarafların eşitliğini gözetmeyen Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs konusundaki vizyonunu yanlış değerlendirmeler üzerine inşaa ettiği görülmektedir. Hal böyle iken, Avrupa Birliği çözüm modelinin ne olacağına hüküm verecek durumda değildir” denildi.

Benzer bir açıklama yapan ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in açıklamasına da Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tepki göstermiş ve açıklamanın kınandığını dile getirmişti.

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