KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir hastane ve özel bir üniversitenin çalışanları, topladıkları yardımı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri'ye takdim etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken KKTC'den Mehmetçiğe anlamlı bir destek geldi.

Özel bir hastane ile özel bir üniversitenin çalışanları, harekata katılan askerler için yardım kampanyası düzenledi ve toplanan yardımı Büyükelçi Başçeri'ye teslim etti.

Büyükelçi Başçeri de toplanan yardımı Milli İradeye Saygı Platformu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk'e verdi.

Desteğin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Başçeri, "Yüzü her zaman Anadolu'ya dönük olan Kıbrıs Türkü'nün, TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'de yapmış olduğu terörle mücadele ve sınırımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik mücadeleyi en iyi anlayanın var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü olduğunu biliyorum." dedi.