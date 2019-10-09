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KKTC'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir." dedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Tatar, KKTC olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ve Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Tatar, Türkiye'nin, kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını kaydederek, "Kıbrıs Türk halkı, daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah Türkiye’mizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı destek Ersin Tatar KKTC

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