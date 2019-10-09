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KKTC’den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, ’’Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır’’ dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, ’’Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır’’ dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye’mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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