KKTC'den Çanakkale kamplarına iki yılda 10 bine yakın öğrenci katıldı

Burada konuşan Büyükelçi Kanbay, KKTC'deki okullarda eğitim gören öğrencilerin, velilerin talepleri üzerine 2017-2018 yıllarında yaz tatillerinde Çanakkale'ye götürerek, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale deniz ve kara savaşlarının günümüze kalan anılarını, ilginç hikayelerini, müze ve şehitlikleri yerinde görmelerini sağladıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Çanakkale Kampına katılan gençlere hizmet veren kamp liderlerinden oluşan heyet, Girne'de bir otelde verilen resepsiyonda ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC'den iki yıldır Çanakkale kamplarına 10 bine öğrencinin katıldığını belirterek, "Aynı dili konuşan, aynı inanca sahip olan insanların birbirini daha iyi anlaması öncelikli hedefimizdir." dedi.

Türk milletinin Kıbrıs Adası'ndaki varlığı olan Kıbrıs Türk halkının, genç nesillere Çanakkale'yi en iyi şekilde anlatması gerektiğini vurgulayan Kanbay, "Çanakkale eğitim gezileri de bu vizyonun, bu düşüncenin bir ürünüdür. Benzer eğitim projeleri önümüzdeki yıllarda daha geniş imkanlar ile sizlere hizmet edeceğine eminim." diye konuştu.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de Türkiye'deki gençlerin de KKTC'yi görmeleri gerektiğine işaret ederek, "Bu karşılıklı kültür alış hem birbirimizin ortak yanlarıdır. Aynı dili konuşan aynı inanca sahip olan insanların birbirini daha iyi anlaması öncelikli hedefimizdir. Dünya insanlarının da bizi anlamasını, buraları görmesini istiyoruz. Bu nedenle sizlerle bir arada bir bütünlük sağlamak istiyoruz. Bu dostluk bağlarını geliştirmek güçlendirmek, daha sıkı sarılmak ve kenetlenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- İki yıldır Çanakkale kamplarına 10 bine öğrenci katıldı

Bakan Özyiğit, KKTC'den Çanakkale Kamplarına iki yıldır 10 bin öğrencinin katıldığını belirterek, "Orada bu tarihi duyguları yaşadılar, verilen mücadeleyi özümsediler, antik kentleri gördüler, doğal güzellikleri tanıdılar. Onları en iyi şekilde ağırlayanları kutlamak istiyorum." diye konuştu.