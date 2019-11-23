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KKTC'den doğalgaz boru hattı açıklaması Mutlaka gerçekleştirilmelidir

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında bir doğalgaz boru hattının mutlaka olması gerektiğini belirtti.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında bir doğalgaz boru hattının mutlaka olması gerektiğini belirtti. Taçoy, Doğalgaz boru hattı ile bölgeden çıkarılacak gazın da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihracaatının olabileceğini ifade etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalar yapan Taçoy, uluslararası uzmanların hazırladığı raporlarda, doğalgaz boru hattının mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığınu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Türkiye ile Kuzey Kırbıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında bir elektrik ve doğal gaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı.
Doğalgaz boru hattının sadece tek başına ele alınmadığını, enterkonnek (elektrik) sisteminin de bu projeye dahil olduğunu belirten Taçoy, Doğalgaz boru hattının çevreci olması dolayısıyla, çevreye etkilerinin olumsuz olmaması dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan akaryakıt, fosil yakıtların bir tarafa, doğalgaza dönüşümün sağlanması hem daha ucuz hem daha kaliteli bir yatırım yapılması bizim için mutlaktır dedi.
'UZMANLAR MUTLAKA OLMALI'
Boru hattı konusunda raporlar hazırlandığını anlatan Bakan Taçoy, Bu konuda bizim çalışmalarımız oldu. Uzmanlar çalışmalarını yaptı. Uzmanların verdiği raporda aynen şu söylenmektedir; 'İzolasyonlar devam ettiği sürece KKTC doğalgaz boru hattı ve enterkonnekte sistemleri mutlaka gerçekleştirmelidir' Bu söylem dünyada AB'de bulunan uzmanlar tarafından söyleniyor diye konuştu.
Doğalgaz boru hattı mutlaka olması gerekmektedir şeklinde devam eden Taçoy, şunları söyledi; Doğalgaz boru hattının iki anlamı var. Bir tanesi, taki yer altındaki kaynaklar ortaya çıksın, Türkiye'den KKTC'ye gelebilecek bir gazı konuşuyoruz. İkincisi de, Mavi Vatan olarak değerlendirdiğimiz Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgazın da bu boru hattına gidebilecek noktaya gelebilmesi için de tekrar ihracaatını konuşabilir duruma geldiğimiz bir yatırım olarak düşünüyoruz. Ve bunu bu çerçevde gerçekleştirmek istiyoruz.

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