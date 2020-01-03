KKTC’den EastMed açıklaması: “Düşmanca, provakatif çaba”

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail tarafından imzalanan EastMed doğalgaz boru hattı projesini eleştirdi.

Proje, “Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik düşmanca ve provokatif çabaların yeni bir ürünü” olarak değerlendirildi. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu projenin ekonomik akılla örtüşüp örtüşmediği birincil öneme haiz değildir. Bu tür faaliyetlerde takınılan tavır ve yaklaşım daha önemlidir. Kıbrıs Türk Halkını sürekli dışlayan, var gücüyle her alanda izole etmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bu faaliyetleri, adanın geleceğini yakından ilgilendiren konularda halkımızın söz hakkı olmadığını, bir patron edasıyla adaya dair tek yanlı kararlar verebileceklerini ortaya koyan bencil zihniyetlerinin dışa vurumudur. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, yaptığı açıklamalarla niyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Rum liderliğinin niyeti Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, egemenlik iddiasıyla adanın tek sahibiymiş gibi hareket etmektir. Kıbrıs Rum liderliğinin bu faaliyetleri Kıbrıs sorununun çözümüne dair samimiyetsiz olduklarını ve aslında müzakere ve onun içerisinde yer alan süreçleri de adeta bir paravan ve sahne olarak kullandıklarını çok net şekilde ortaya koymaktadır. Gelinen aşamada Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul etmeyen, Kıbrıslı Türklerin haklarını sürekli olarak engelledikleri çözümden sonraya atma gayreti içerisinde olan Kıbrıs Rum liderliği anlamalıdır ki Kıbrıs Türk Halkı eşitliğinden, egemenliğinden ve haklarından ne taviz verir ne de tüm bunları yok sayanlara boyun eğer.”