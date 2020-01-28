KKTC’den Elazığ’a rekor destek

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden büyük destek geldi.

Acun Ilıcalı, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Elazığ için “Tek Yürek” yardım kampanyasına rekor bağışı ise KKTC’den iş kadını Demet Şahin yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Şahin ailesinden iş kadını Demet Şahin, Acun Ilıcalı’nın depremzedeler için düzenlemiş olduğu yardım kampanyasına 350 bin TL bağış yaparak en çok bağış yapan kişi oldu.

Elazığ için “Tek Yürek” canlı yayınına telefonla katılan yardımsever iş kadını Demet Şahin, depremde vefat edenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek 350 bin TL’lik bağışta bulundu. Şahin, KKTC’den en yüksek bağış yapan kişi oldu. KKTC’den en fazla bağışı yapan kişi ise yine Şahin ailesinden 200 bin TL ile iş adamı Murat Şahin oldu. Üçüncü büyük yardımı ise iş adamı Halil Falyalı 170 bin TL bağış yaparak gerçekleştirdi. The Cratos Group 150 bin TL bağış yaparken Oskar Şirketler Grubu ise 100 bin TL bağış yaptı.

