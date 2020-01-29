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KKTC’den Elazığ’daki depremzedelere yardım sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Elazığ’daki depremzedelere KKTC Türk Kızılay Derneği öncülüğündeki yardım kampanyasına birçok sivil toplum örgütünün desteği sürüyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Elazığ’daki depremzedelere destek devam ediyor.

KKTC’den Elazığ’daki depremzedelere yardım sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Elazığ’daki depremzedelere KKTC Türk Kızılay Derneği öncülüğündeki yardım kampanyasına birçok sivil toplum örgütünün desteği sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Elazığ’daki depremzedelere destek devam ediyor. KKTC Türk Kızılay Derneği öncülüğündeki yardım kampanyasına birçok sivil toplum örgütünün desteği sürüyor. KKTC genelindeki yardımlar, Cuma gününe kadar devam edecek, yardım kampanyalarında toplanacak malzemeler noter huzurunda 31 Ocak Cuma günü saat 15.30’da KKTC Türk Kızılay Derneği’ne teslim edilecek.

Yardım malzemelerinin koordinasyonunu sağlayan Halil Şiranlı, Hamitköy’de malzemelerin toplandığı depoda yapılan basın toplantısında, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar onlarca gönüllü insanın yardım kampanyasına katıldığını kaydetti. Şiranlı ayrıca yardım kampanyasına destek veren Hataylılar Derneği, Vatanseverler Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Kahramanmaraşlılar Derneği, Erzurumlular Derneği, Kars Büyük Oluklular Kültür ve Dayanışma Derneği, Karslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Dostlar Dayanışma ve Kaynaşma Derneği, Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği, Oğuz Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği ve Alevi Kültür Merkezi’ne de teşekkür etti.

KKTC Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, Türkiye’de meydana gelen depremden duydukları üzüntüyü dile getirerek KKTC olarak dayanışma içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Altay, özellikle maddi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşların belirtilen hesap numaralarına istenilen miktarda yardımda bulunabileceklerini kaydetti. Altay ayrıca yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

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