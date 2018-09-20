KKTC'den GKRY ile Mısır arasındaki boru hattı anlaşmasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında Akdeniz'de çıkacak doğal kaynaklarının inşası için yapılan anlaşmanın bir "hukuksuzluk girişimi" olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetimi ile Mısır arasında doğalgaz boru hattı inşası için dün yapılan anlaşmanın "Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalışmak" anlamına geldiği vurgulandı.
Anlaşmanın, "bölgedeki zenginliklerin geleceği konusunda bir hukuksuzluk girişimi" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere de ait olan bu kaynakların geleceği konusunda bu türden bir tasarrufta bulunma yetkisinin olmadığı ifade edildi.
Kıbrıs Türk halkının bu kaynaklar üzerindeki haklarının herkes tarafından açıkça kabul edildiğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:
"Bu kaynakların ne zaman, ne şekilde ve hangi kanaldan dünya piyasasına aktarılacağı konusunda Rum tarafınca atılan tek yanlı adımlar hukuki zeminden yoksun olmakla birlikte iki taraf arasındaki ilişkileri de zehirler niteliktedir. Kıbrıs Türk halkının temsilcileriyle görüşmeden ve Kıbrıs Türkünün rızası alınmadan atılan bu adımların tam da Kıbrıs sorununun yarım asırdan sonra bundan böyle nereye doğru evrileceğinin kritik kararının verileceği bir aşamada atılmış olması, Kıbrıs Rum liderliğinin kapsamlı bir çözüm konusundaki siyasi irade eksikliğini daha da net şekilde göstermektedir. Kıbrıs Türk tarafının defalarca 'gelin birlikte yapalım' çağrısına cevap dahi vermeyen Kıbrıs Rum liderliğinin sadece yönetimi değil aynı zamanda zenginliği de Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemediği bir kez daha teyit olmuştur."
Açıklamada, Türkiye ile istişare ve iş birliği halinde kısa bir süre sonra atılacak adımlarla Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirmelerine izin verilmeyeceğine işaret edilerek, "Rum tarafının bu tek yanlı adımlarını tolere ve teşvik eden, göz yuman tüm ilgili aktörlere bu yanlış tutum ve davranışlarını bir an önce gözden geçirmelerini salık veririz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ile Mısır Petrol Bakanı Tarek El-Molla dün Kıbrıs'tan Mısır'a doğal gaz ihracında kullanılmak üzere bir boru hattı inşasını öngören anlaşma imzalamıştı.
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