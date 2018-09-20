HABER

KKTC'den GKRY ile Mısır arasındaki boru hattı anlaşmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: - "Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki zenginliklerin geleceği konusunda yapmaya kalkıştıkları şey yeni bir hukuksuzluk girişimidir ve Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalışmak anlamını taşımaktadır" - "Türkiye ile istişare ve iş birliği halinde kısa bir süre sonra atacağımız adımlarla Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirmelerine izin vermeyeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında Akdeniz'de çıkacak doğal kaynaklarının inşası için yapılan anlaşmanın bir "hukuksuzluk girişimi" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetimi ile Mısır arasında doğalgaz boru hattı inşası için dün yapılan anlaşmanın "Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalışmak" anlamına geldiği vurgulandı.

Anlaşmanın, "bölgedeki zenginliklerin geleceği konusunda bir hukuksuzluk girişimi" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere de ait olan bu kaynakların geleceği konusunda bu türden bir tasarrufta bulunma yetkisinin olmadığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkının bu kaynaklar üzerindeki haklarının herkes tarafından açıkça kabul edildiğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu kaynakların ne zaman, ne şekilde ve hangi kanaldan dünya piyasasına aktarılacağı konusunda Rum tarafınca atılan tek yanlı adımlar hukuki zeminden yoksun olmakla birlikte iki taraf arasındaki ilişkileri de zehirler niteliktedir. Kıbrıs Türk halkının temsilcileriyle görüşmeden ve Kıbrıs Türkünün rızası alınmadan atılan bu adımların tam da Kıbrıs sorununun yarım asırdan sonra bundan böyle nereye doğru evrileceğinin kritik kararının verileceği bir aşamada atılmış olması, Kıbrıs Rum liderliğinin kapsamlı bir çözüm konusundaki siyasi irade eksikliğini daha da net şekilde göstermektedir. Kıbrıs Türk tarafının defalarca 'gelin birlikte yapalım' çağrısına cevap dahi vermeyen Kıbrıs Rum liderliğinin sadece yönetimi değil aynı zamanda zenginliği de Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemediği bir kez daha teyit olmuştur."

Açıklamada, Türkiye ile istişare ve iş birliği halinde kısa bir süre sonra atılacak adımlarla Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirmelerine izin verilmeyeceğine işaret edilerek, "Rum tarafının bu tek yanlı adımlarını tolere ve teşvik eden, göz yuman tüm ilgili aktörlere bu yanlış tutum ve davranışlarını bir an önce gözden geçirmelerini salık veririz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis ile Mısır Petrol Bakanı Tarek El-Molla dün Kıbrıs'tan Mısır'a doğal gaz ihracında kullanılmak üzere bir boru hattı inşasını öngören anlaşma imzalamıştı.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Diyarbakır'da, AB destekli Prefabrik eğitim kurumlarında ilk ders zili çaldıDiyarbakır'da, AB destekli Prefabrik eğitim kurumlarında ilk ders zili çaldı
İlköğretim Haftası'nda öğrencilere balık ekmek ikramıİlköğretim Haftası'nda öğrencilere balık ekmek ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz'de doğal gaz boru hattı KKTC tepki

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

'20 yıl sürecek bir savaşa hazır olun'

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

İlginizi Çekebilir

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.